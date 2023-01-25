Стреляли связанным в затылок: оккупант сознался в холоднокровном убийстве мирных украинцев — видео

25 января, 14:45
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Из-за резонанса скрыть очередное преступление россиян не удалось (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

Из-за резонанса скрыть очередное преступление россиян не удалось (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

В соцсетях появилось видео с российским военным, который сознается в умышленном убийстве мирных жителей на временно подконтрольных РФ территориях Украины.

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По словам, россиянина, он вместе с еще одним оккупантом связали людей, а после распития алкоголя решили их застрелить за якобы попытку завладеть оружием.

«Они начали выпутываться и тянуться к оружию… Мы связали для выяснения обстоятельств. Сели, выпили, слышим… Они начали выпутываться», — рассказал захватчик, признав в итоге, что стрелял людям в затылок, когда они лежали на земле.

Видео дня

https://twitter.com/Ukraine_Twi/status/1617844823012315136

Очередное военное преступление российских военных вызвало на захваченных территориях такой резонанс, что оккупанты были вынуждены хоть как-то отреагировать, в связи с чем и произошло показательное задержания виновника и его подельника.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мирные жители Российские военные Военные преступления Война России против Украины

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