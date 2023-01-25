Стреляли связанным в затылок: оккупант сознался в холоднокровном убийстве мирных украинцев — видео 25 января, 14:45 Из-за резонанса скрыть очередное преступление россиян не удалось (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

В соцсетях появилось видео с российским военным, который сознается в умышленном убийстве мирных жителей на временно подконтрольных РФ территориях Украины.

По словам, россиянина, он вместе с еще одним оккупантом связали людей, а после распития алкоголя решили их застрелить за якобы попытку завладеть оружием.

«Они начали выпутываться и тянуться к оружию… Мы связали для выяснения обстоятельств. Сели, выпили, слышим… Они начали выпутываться», — рассказал захватчик, признав в итоге, что стрелял людям в затылок, когда они лежали на земле.

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Очередное военное преступление российских военных вызвало на захваченных территориях такой резонанс, что оккупанты были вынуждены хоть как-то отреагировать, в связи с чем и произошло показательное задержания виновника и его подельника.