«Убежать нереально — свои пристрелят». Российский военный рассказывает о работе заградительных отрядов — перехват
Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Служба безопасности Украины опубликовала в Telegram перехваченный телефонный разговор оккупанта, в котором он рассказывает, как работают заградительные отряды в российской армии.
«У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят». – говорит захватчик.
Оккупант также жалуется своей жене, что «по документам» он вообще не должен быть на войне, потому что по плану сейчас должен быть на учениях.
«Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на учениях!» — возмущается российский солдат.
В СБУ также напомнили оккупантам, желающим уцелеть и сохранить свою жизнь, что единственно правильный способ — сдаться в плен украинским защитникам.
Для них и их родственников работает горячая линия: +380665803498, +380931192984.