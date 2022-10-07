«Мы уже за*бались здесь». Российский оккупант рассказал об окружении возле Лимана — перехват ГУР

7 октября, 10:48
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант рассказал об окружении возле Лимана, перехват разговора опубликовало ГУР в YouTube.

«Неспокойно. Нас в кольцо пытаются взять, на*уй. Но не знаю», — сказал он.

Отвечая на реплику собеседницы о том, что на войну отправляют первых мобилизованных, оккупант заявил, что они уже «за*бались здесь».

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https://www.youtube.com/watch?v=fsgycT4yRGc

«Ну и слава Богу. Мы уже за*бались здесь — 30 человек их держать. У нас за неделю, бл*ть, четверо 200-х». — сказал он.

По его словам, среди 200-х есть командиры.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.

https://www.youtube.com/watch?v=1dSIntImGNE
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка Война России против Украины Лиман

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