«Два прилета было по наводке на мой телефон». Оккупант рассказал об огромных потерях на Херсонском направлении — перехват 7 сентября, 10:10 Оккупант рассказал об огромных потерях на Херсонском направлении — перехват (Фото:Минобороны РФ/Facebook)

Находящийся на Херсонском направлении оккупант пожаловался жене на положение дел российской армии. В частности, из-за обстрелов HIMARS разбиты все мосты, а в Днепре плавают тела россиян.

Об этом говорится в новом перехвате Главного управления разведки Минобороны.

«Наш истребитель улетел, не вернулся. Наверное, сбили его. Два прилета было по наводке на мой телефон. Вот Точка У прилетела по прямой наводке. По понтонной переправе перевозили 12 машин и прямо в Урал попали. Все разбросало. Днепр уже весь в трупах», — рассказал он.

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Также военный РФ сообщил, что их логистика на Херсонском направлении находится в плохом состоянии.

«Все мосты разбиты, мы здесь в полной передряге. Ребята паромами переправляются», — рассказал российский захватчик.

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