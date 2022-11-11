«Силы меня покинули». Российский оккупант рассказал о тупости своего командира и пожаловался, что его заставляют рыть окопы — перехват ГУР 11 ноября, 13:03 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российский оккупант рассказал о тупости своего командира и пожаловался, что его заставляют рыть окопы, перехват разговора опубликовало ГУР в YouTube в пятницу, 11 ноября.

«Я за*бался тут окопы рыть уже на*уй. Спина, бл*ть у меня, такое чувство, что у меня спина, что я титаном стану, когда приеду. Долбо*бство тут какое-то с*ка», — сказал он.

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Оккупант заявил, что «силы его покинули», а командование у него «конченное бл*ть».

По словам российского военного, командир отправил их под обстрел.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское,

Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.