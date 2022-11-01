«У нас даже жрать не возят». Российский оккупант рассказал о превосходстве ВСУ над армией РФ — перехват ГУР

1 ноября, 19:43
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Украинские военнослужащие ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военнослужащие ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российский оккупант рассказал о превосходстве ВСУ над армией РФ, перехват разговора опубликовала украинская разведка в YouTube.

По словам российского военного, у них даже нет сапог.

«Не все так просто, мама. У них все есть, у них ночники есть, у них все есть, у нас — ничего. У нас даже жрать не возят», — сказал он.

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При этом мать оккупанта, очевидно, наслушавшись российской пропаганды заявила, что «к концу октября» страна-агрессор оккупирует Лиман.

https://www.youtube.com/watch?v=44DrwMkVWkI

Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты несут огромные потери в Украине. Только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибает около сотни военных РФ.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 72470 своих солдат — из них около 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

https://www.youtube.com/watch?v=KBAe-JhddZA&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Разведка Война России против Украины

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