«У нас даже жрать не возят». Российский оккупант рассказал о превосходстве ВСУ над армией РФ — перехват ГУР 1 ноября, 19:43 Украинские военнослужащие ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российский оккупант рассказал о превосходстве ВСУ над армией РФ, перехват разговора опубликовала украинская разведка в YouTube.

По словам российского военного, у них даже нет сапог.

«Не все так просто, мама. У них все есть, у них ночники есть, у них все есть, у нас — ничего. У нас даже жрать не возят», — сказал он.

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При этом мать оккупанта, очевидно, наслушавшись российской пропаганды заявила, что «к концу октября» страна-агрессор оккупирует Лиман.



Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты несут огромные потери в Украине. Только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибает около сотни военных РФ.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 72470 своих солдат — из них около 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.