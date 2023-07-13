«Зэки зашли, их сразу раз****ли. Их вообще никто не считает». Оккупант откровенно рассказал о потерях России на фронте — перехват 13 июля, 21:16 Тела ликвидированных в Донецкой области российских оккупантов (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Главное управление разведки в четверг, 13 июля, опубликовало перехват разговора российского оккупанта, который рассказывает о масштабных потерях среди бывших заключенных страны-агрессора и запрете на вывоз тел россиян.

На записи, обнародованной ГУР в Telegram, оккупант жалуется, что защитники Украины готовятся к наступлению, а войска страны-террориста «все знают, никто ничего не делает». Он также утверждает, что Силы обороны «пишут комбату в Telegram, что вам п***а, мы вас разнесем».



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«"Зэки» оттуда, из Улан-Удэ, Бурятии, 60 человек оттуда… Их за «железку» чисто на убой кидают и все. Они едут больше, чем воюют. Зашли, их сразу раз****ли… Их вообще никто не считает — я вообще не уверен, что их отсюда вывозят. Раненых запрещено вывозить за «ноль» [с передовой]… Думаю, 200-е так, сколько они у нас тут лежали — просто закопали где-нибудь и все, без вести пропавшие будут", — говорит оккупант.

Собеседница военного страны-террориста заявляет, что «главное, чтобы мы были готовы», на что тот отвечает, что оккупантам готовиться «нечем».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 236 040 оккупантов, из них 510 — за последние сутки.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты активно используют мобильные крематории, чтобы скрывать свои большие потери и не платить компенсации и льготы.