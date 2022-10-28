«Дох*я убитых, раненых дох*я». Российский оккупант рассказал о подготовке к наступлению и потерях — перехват ГУР 28 октября, 12:51 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант рассказал о подготовке к наступлению в Донецкой области и больших потерях в армии РФ, перехват разговора опубликовало ГУР в YouTube.

«Будем брать его (село Троцкое — ред). Уже месяц никак не можем взять. А там все дороги наши», — сказал он.

Оккупант заявил, что у российской армии — большие потери.

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«До*уя убитых, раненых до*уя. Каждый день по 20−30 человек», — сказал он.

Ранее ГУР опубликовало перехват разговора, в котором российский оккупант рассказал, что другого оккупанта арестовали боевики террористической организации «ДНР» и требовали от его родственников деньги за освобождение.