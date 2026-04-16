41-летний российский военный Тарас провел шесть месяцев в блиндаже, а еще полгода — в Купянске , пока в феврале 2026 года не попал в плен к украинским бойцам. Оккупант рассказал, что местные жители помогли ему пережить зиму в Купянске, позволив жить в соседнем доме.

Пресс-служба 10 армейского корпуса опубликовала историю пленного российского военного.

По словам Тараса, на войну в Украину он попал в марте 2025 года, когда следователь предложил ему подписать контракт, чтобы избежать тюремного срока за сбыт наркотиков. Ему грозило до 10 лет лишения свободы.

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«От Марковки нас привезли на Пески, паспорта переписали, записали данные. Забрал проводник нас, повел на переправу. Мы переночевали там в блиндаже, и утром нас переправили. Нас было четверо сначала, потом двоих забрали копать другой блиндаж, а мы вдвоем остались. Мимо проходил российский военный, который подорвался на мине, я его затащил к себе в блиндаж и там был вместе с ним до августа», — рассказал военный РФ.

12 сентября он попал в Купянск, где вместе с другими военными остановился в доме на Садовой в районе Пикассо. Там они провели месяц. 13 октября их атаковали, и после того, как они потеряли позиции, перебрались в четырехэтажку. Еще неделю они оставались там, а 21 числа произошел новый штурм, после которого военные разбежались.

По словам россиянина, после этого они обратились к местным жителям, которые еще оставались в городе, и попросили еду.

«Они нам сказали, что можете зайти в соседний дом жить. Мы в этом доме жили до 24 февраля 2026 года. Зиму с местными жителями прожили, они печку топили», — рассказал россиянин.

В плен россиянин сдался самостоятельно.

«Мы в подвале сидели, ваши начали штурмовать, я сдался в плен. Я не хотел убивать», — сказал россиянин.

16 апреля спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, в Купянске в подвалах разрушенной больницы находится группа российских военных. По его словам, армия РФ активно пытается прорваться в город, но без успеха.

«Скорее всего, где-то 10 человек. В условиях, непосредственно, в центре города, в подвалах, в руинах городской больницы», — отметил он.

21 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что 97% Купянска сейчас находится под контролем украинских войск, несмотря на заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и российского диктатора Владимира Путина.