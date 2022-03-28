«Чуть левее взял»: российский военный рассказал, как из-за пьянки попал в плен ВСУ — видео 28 марта, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Солдаты ВС РФ пытаются справиться со своим страхом с помощью алкоголя (Фото:Скриншот видео @buch1004/Twitter)

Украинские военные захватили российского оккупанта, который сам по ошибке пришел на их позиции.

Причиной этого, по словам пленного, стал алкоголь, с помощью которого солдаты ВС РФ пытались справиться со своим страхом после удара ВСУ, уничтожившего их технику.

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«Всем уже страшно стало. Ну, маленько выпили с танкистами… Ну, чуть левее взял», — рассказал он, каким образом попал в руки украинских бойцов.

При этом о пьянстве в рядах ВС РФ ранее сообщали в телефонных разговорах с родными и другие российские военные.