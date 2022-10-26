«Нервы не выдерживают». Российский военный ищет возможность не идти в наступление в Донецкой области — перехват ГУР

26 октября, 13:34
Поделиться:
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский военный ищет возможность отказаться идти в наступление в Донецкой области, в частности, он хотел оформиться опекуном матери, перехват разговора опубликовало ГУР в YouTube.

«Мамуль, срочно скажи мне, у тебя какая группа? У тебя инвалидность же есть?», — сказал оккупант.

Читайте также:
«Херсон — это ворота в Крым». РФ всячески хочет остановить продвижение ВСУ, что выглядит неконтролируемым хаосом — интервью с Подоляком

По его словам, если у матери первая или вторая группа — он может стать ее опекуном и его «можно забрать сейчас».

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=2G_K7cjKQUU

Однако, по словам матери, у нее третья группа.

«Пи*дец, тогда я остаюсь здесь… У меня уже нервы не выдерживают. У нас все отказались», — сказал он.

Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли 68,9 тыс. личного состава.

https://www.youtube.com/watch?v=NsbqN2C46_0&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Разведка Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X