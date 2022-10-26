«Нервы не выдерживают». Российский военный ищет возможность не идти в наступление в Донецкой области — перехват ГУР
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российский военный ищет возможность отказаться идти в наступление в Донецкой области, в частности, он хотел оформиться опекуном матери, перехват разговора опубликовало ГУР в YouTube.
«Мамуль, срочно скажи мне, у тебя какая группа? У тебя инвалидность же есть?», — сказал оккупант.
По его словам, если у матери первая или вторая группа — он может стать ее опекуном и его «можно забрать сейчас».
Однако, по словам матери, у нее третья группа.
«Пи*дец, тогда я остаюсь здесь… У меня уже нервы не выдерживают. У нас все отказались», — сказал он.
Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли 68,9 тыс. личного состава.