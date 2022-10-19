«Я нашел поле конопли». Российский оккупант рассказал родственнице об употреблении наркотиков и алкоголя на фронте — перехват ГУР

19 октября, 13:50
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский военный рассказал родственнице об употреблении наркотиков и алкоголя на фронте, перехват разговора опубликовало ГУР в YouTube.

«Да че! Я нашел поле конопли, тут бошек — тьма! Я уже за*бался дуть», — сказал он.

По словам оккупанта, они «пиво пьют».

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«Сижу я в окопах на второй линии обороны. Ходим, гуляем, пиво пьем», — сказал он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=FgyRbS5teog

Военный РФ заявил, что мобилизировнные «где-то под Белгородом стоят толпами».

Отвечая на вопрос, когда он вернется в Россию, оккупант заявил, что «походу никогда».

https://www.youtube.com/watch?v=TSAdkMp0Vqc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Переговоры Разведка Война России против Украины

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