«Я нашел поле конопли». Российский оккупант рассказал родственнице об употреблении наркотиков и алкоголя на фронте — перехват ГУР
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российский военный рассказал родственнице об употреблении наркотиков и алкоголя на фронте, перехват разговора опубликовало ГУР в YouTube.
«Да че! Я нашел поле конопли, тут бошек — тьма! Я уже за*бался дуть», — сказал он.
По словам оккупанта, они «пиво пьют».
«Сижу я в окопах на второй линии обороны. Ходим, гуляем, пиво пьем», — сказал он.
Военный РФ заявил, что мобилизировнные «где-то под Белгородом стоят толпами».
Отвечая на вопрос, когда он вернется в Россию, оккупант заявил, что «походу никогда».