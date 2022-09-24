«Голову не нашли, только руки и ноги». Российский оккупант рассказал матери о гибели старшины — перехват ГУР 24 сентября, 11:01 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский военный рассказал своей матери, которая хочет добиться его возвращения домой, о гибели старшины, перехват разговора опубликовало ГУР в YouTube.

«Миной убило, снаряд прям в него попал. Голову не нашли. Нашли только руки и ноги от него», — рассказал оккупант.

В ответ мать пожаловалась, что жены российских военных не хотят их возвращения домой.

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«Эти жены пи*данутые, никто не идет в полк, бл*ть. Не хотят, видимо, чтоб их мужики возвращались», — сказала она.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 56 060 своих военных.

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 сентября — 213-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.



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