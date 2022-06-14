В Херсонской области украинские военные уничтожили вражеский вертолет

14 июня, 15:10
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В Херсонской области сбили российский вертолет (иллюстративное фото) (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

В Херсонской области сбили российский вертолет (иллюстративное фото) (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

В Херсонской области украинские военнослужащие сбили российский вертолет.

Об этом в Telegram сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

«На Херсонщине защитники Юга Украины с применением ПЗРК уничтожили вражеский вертолет», — написал он.

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Больше Братчук не сообщил никаких подробностей.

По данным Генштаба, с начала вторжения в Украину российская оккупационная армия потеряла 213 самолетов и 179 вертолетов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вертолет ПЗРК Херсонская область Война России против Украины

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