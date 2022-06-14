В Херсонской области украинские военные уничтожили вражеский вертолет
В Херсонской области сбили российский вертолет (иллюстративное фото) (Фото:Сергей Братчук/Telegram)
В Херсонской области украинские военнослужащие сбили российский вертолет.
Об этом в Telegram сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.
«На Херсонщине защитники Юга Украины с применением ПЗРК уничтожили вражеский вертолет», — написал он.
Больше Братчук не сообщил никаких подробностей.
По данным Генштаба, с начала вторжения в Украину российская оккупационная армия потеряла 213 самолетов и 179 вертолетов.
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