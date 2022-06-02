«Экипаж уже съели рыбы». Со дна Киевского моря подняли обломки российского вертолета — фото 2 июня, 10:37 Цей матеріал також доступний українською Российский вертолет (Фото:t.me/ok_pivnich1)

Со дна Киевского моря подняли обломки российского вертолета.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщает командование Север в Telegram.

«Хотел прорваться в столицу — пошел ко дну Киевского моря. Один из российских вертолетов, который приземлили наши бойцы еще в начале полномасштабного вторжения, подняли со дна водохранилища», — говорится в сообщении.

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Фото: t.me/ok_pivnich1

В командовании заявили, что «его экипаж уже съели рыбы».

«А остатки подсохли на солнце, и теперь хорошо видно «всю мощь второй армии мира», — заявили в командовании.

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