«Экипаж уже съели рыбы». Со дна Киевского моря подняли обломки российского вертолета — фото
Российский вертолет (Фото:t.me/ok_pivnich1)
Со дна Киевского моря подняли обломки российского вертолета.
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Об этом сообщает командование Север в Telegram.
«Хотел прорваться в столицу — пошел ко дну Киевского моря. Один из российских вертолетов, который приземлили наши бойцы еще в начале полномасштабного вторжения, подняли со дна водохранилища», — говорится в сообщении.
В командовании заявили, что «его экипаж уже съели рыбы».
«А остатки подсохли на солнце, и теперь хорошо видно «всю мощь второй армии мира», — заявили в командовании.
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