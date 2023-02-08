Бойцы Нацгвардии сбили российский вертолет Ми-24 под Бахмутом 8 февраля, 11:24 Российский вертолет Ми-24 сбили в районе Бахмута (иллюстративное фото) (Фото:armyinform.com.ua)

Днем во вторник, 7 февраля, бойцы Национальной гвардии сбили российский ударный вертолет Ми-24 в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Российский вертолет наносил удары по украинским подразделениям и прикрывал с воздуха вражескую пехоту, наступавшую на линию обороны Украины.

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«7 февраля в 14:12 часов в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком из ПЗРК Игла-1», — отметил начальник службы ПВО 3 бригады оперативного назначения с позывным Партизан.

Вертолет от попадания ракеты начал терять высоту и снижаться. Судьба пилота неизвестна.

7 февраля в районе Бахмута украинские пограничники сбили российский штурмовик.