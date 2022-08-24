Воздушные силы ночью сбили вражеский вертолет Ка-52 24 августа, 09:00 Российский вертолет Ка-52 сбили на восточном направлении (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр)

В ночь на среду, 24 августа, украинские Воздушные силы сбили вражеский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Вертолет сбили около 01:00 на восточном направлении.

«Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины демилитаризован вертолет Ка-52 российских оккупантов. С Днем Независимости, Украина!» — говорится в сообщении.

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23 августа украинские силы уничтожили еще один российский вертолет Ка-52.

22 августа украинская авиация сбила семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты Калибр и вертолет Ка-52.

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