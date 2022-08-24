Воздушные силы ночью сбили вражеский вертолет Ка-52
Российский вертолет Ка-52 сбили на восточном направлении (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр)
В ночь на среду, 24 августа, украинские Воздушные силы сбили вражеский вертолет Ка-52.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Вертолет сбили около 01:00 на восточном направлении.
«Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины демилитаризован вертолет Ка-52 российских оккупантов. С Днем Независимости, Украина!» — говорится в сообщении.
23 августа украинские силы уничтожили еще один российский вертолет Ка-52.
22 августа украинская авиация сбила семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты Калибр и вертолет Ка-52.
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