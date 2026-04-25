Число пострадавших в результате атаки на Днепр возросло до 46, из-за повторного удара ранены трое подростков

Среди семи пострадавших от повторной атаки на Днепр двое 16-летних парней и 15-летняя девушка (Фото: Олександр Ганжа via Telegram)

Во время повторного российского удара по жилому кварталу в Днепре пострадали двое 16-летних подростков и 15-летняя девушка.

Обновлено 15:23 Общее число пострадавших из-за массированной атаки на Днепр возросло до 46, пятеро из них — дети, сообщил Ганжа. 23 человека госпитализированы, две женщины 26 и 44 года находятся в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, одного из юношей и девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще одного молодого человека будут лечить амбулаторно.

Всего из-за российского удара пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы.

Ранее Ганжа сообщал, что в результате повторной российской атаки после массированного российского удара в ночь на 25 апреля погиб один человек и по меньшей мере семеро были ранены.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что повторные удары оккупанты нанесли, когда на места попаданий приехали экстренные службы и коммунальщики. Под один из таких ударов попал заместитель Филатова Юрий Яндульский и другие чиновники горсовета.

Днепр 25 апреля пережил один из самых массированных обстрелов РФ с начала войны. Россияне с ночи атакуют город ракетами и десятками дронов, в течение дня прозвучала серия новых взрывов.

Есть попадания в дома, АЗС, предприятие, возникли масштабные пожары и задымление. По последним данным, погибли пять человек, 34 — пострадали. Под завалами продолжают искать людей.