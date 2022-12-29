Убили сразу 17 человек. Российские танкисты продолжают бить по своим же войскам — перехват

29 декабря, 15:45
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По словам оккупанта командование РФ шлет вперед не бронетехнику, а солдат (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По словам оккупанта командование РФ шлет вперед не бронетехнику, а солдат (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают массово гибнуть в результате так называемого "дружественного огня".

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Об этом один из них рассказал в телефонном разговоре со знакомым, аудиоперехват которого обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

По словам захватчика, он стал свидетелем уничтожения одним выстрелом из танка сразу 17 своих сослуживцев.

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«Взвод был 30 человек. Танк, наш танк по нам как въе*ал — 17 человек сразу на*уй. Наши же. Тут наши же нас бьют. Они ж е*анутые. Мы впереди, а техника сзади нас стоит, еп*а. Не танки впереди идут, а люди сзади. А идут люди, а танки сзади. Здесь нету регулярных войск. Здесь мы одни — мобилизованные», — пожаловался оккупант.

https://www.youtube.com/watch?v=R4PDyR6FOFY
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Российская агрессия Российские военные Перехват Война России против Украины

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