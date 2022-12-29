Убили сразу 17 человек. Российские танкисты продолжают бить по своим же войскам — перехват 29 декабря, 15:45 По словам оккупанта командование РФ шлет вперед не бронетехнику, а солдат (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Об этом один из них рассказал в телефонном разговоре со знакомым, аудиоперехват которого обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

По словам захватчика, он стал свидетелем уничтожения одним выстрелом из танка сразу 17 своих сослуживцев.

Видео дня

«Взвод был 30 человек. Танк, наш танк по нам как въе*ал — 17 человек сразу на*уй. Наши же. Тут наши же нас бьют. Они ж е*анутые. Мы впереди, а техника сзади нас стоит, еп*а. Не танки впереди идут, а люди сзади. А идут люди, а танки сзади. Здесь нету регулярных войск. Здесь мы одни — мобилизованные», — пожаловался оккупант.