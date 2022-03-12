Под Запорожьем российский танк раздавил машину с двумя взрослыми и ребенком, они погибли 12 марта, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Машина, раздавленная российским танком (Фото:скриншот видео / Поліція Запорізької області / Facebook)

В Запорожской области танк российских оккупантов раздавил машину с двумя взрослыми и ребенком. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Трагедия произошла 6 марта на дороге между селами Нестерянка и Мирное Запорожской области. Таврия с гражданскими, которые пытались выехать из опасной зоны, остановилась на обочине. Российский танк переехал машину, она загорелась, двое взрослых и ребенок погибли.



Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.



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