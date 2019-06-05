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Российский сухогруз из-за шторма зашел в территориальные воды Украины — ВМС

Вчера, 20:19
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Российский сухогруз из-за шторма зашел в территориальные воды Украины — ВМС - фото

ВМС ВС Украины / Facebook

Экипажу Melita помогли выйти на установленный маршрут

В среду, 5 июня, украинские пограничники обнаружили российское грузовое судно Melita, которое из-за шторма «заблудилось» в территориальных водах Украины.

Об этом сообщили в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

По имеющимся данным, сухогруз следовал по маршруту Астрахань — Констанца, однако из-за шторма в Черном море был вынужден отклониться от своего маршрута. Судно углубилось в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.

В ВМС отметили, что морская охрана Госпогранслужбы обнаружила судно-нарушитель с выключенной системой AIS на траверзе Тендровской косы. Согласно протоколу, экипаж судна опросили и, несмотря на формальные основания для задержания, отпустили.

«Судно Melita было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа, в отличие от руководства РФ», — говорится в заявлении.

Теги:   Черное море ВМС Украины Госпогранслужба Украины

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