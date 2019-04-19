Российский суд приговорил к шести годам тюрьмы крымского анархиста Каракашева Вчера, 18:07 669 Цей матеріал також доступний українською Владислав Рязанцев (RFE/RL) Евгений Каракшаев во время оглашения приговора Владислав Рязанцев (RFE/RL)

В российском Ростове-на-Дону левого активиста из Евпатории Евгения Каракшаева Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима за "призывы к терроризму" в соцсети Вконтакте.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Каракшаеву также запретили администрировать интернет-сайты в течение двух лет. Мужчина спокойно отреагировал на вынесенный приговор, отметил корреспондент издания.

Активист из Евпатории Евгений Каракшаев, придерживающийся анархистских взглядов, был задержан российским Следственным комитетом 1 февраля 2018 года в Евпатории на территории оккупированного РФ Крыма.

Ему было объявлено подозрение в экстремистских высказываниях в российской социальной сети Вконтакте. Каракшаев не признал обвинения, назвав их ложными и сфабрикованными.

Как отмечает издание Крым.Реалии, позже в Севастополе по "делу Каракашева" прошли обыски в домах левых активистов Алексея Шестаковича, Алексея Присяжнюка, Игоря Панюты, Ивана Маркова и Артема Воробьева.