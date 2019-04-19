Российский суд приговорил к шести годам тюрьмы крымского анархиста Каракашева
В российском Ростове-на-Дону левого активиста из Евпатории Евгения Каракшаева Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима за "призывы к терроризму" в соцсети Вконтакте.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Каракшаеву также запретили администрировать интернет-сайты в течение двух лет. Мужчина спокойно отреагировал на вынесенный приговор, отметил корреспондент издания.
Активист из Евпатории Евгений Каракшаев, придерживающийся анархистских взглядов, был задержан российским Следственным комитетом 1 февраля 2018 года в Евпатории на территории оккупированного РФ Крыма.
Ему было объявлено подозрение в экстремистских высказываниях в российской социальной сети Вконтакте. Каракшаев не признал обвинения, назвав их ложными и сфабрикованными.
Как отмечает издание Крым.Реалии, позже в Севастополе по "делу Каракашева" прошли обыски в домах левых активистов Алексея Шестаковича, Алексея Присяжнюка, Игоря Панюты, Ивана Маркова и Артема Воробьева.