СБУ показала реакцию российского солдата, впервые увидевшего военные преступлений РФ в Украине — видео
Пленный россиянин не нашел слов, чтобы прокомментировать увиденное (Фото:Скриншот видео СБУ)
СБУ опубликовала видео с реакцией пленного российского солдата, впервые увидевшего последствия военных преступлений ВС РФ против мирных украинцев.
«В его промытых мозгах была картина „асвабадителей“ и великих „героев“, пока он не увидел зверства рашистов в Украине», — отметили в спецслужбе.
После просмотра видео российский военный не нашел слов, чтобы прокомментировать увиденное и выглядел довольно растерянно, однако, насколько это искренне, говорить сложно.
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