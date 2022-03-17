СБУ показала реакцию российского солдата, впервые увидевшего военные преступлений РФ в Украине — видео 17 марта, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Пленный россиянин не нашел слов, чтобы прокомментировать увиденное (Фото:Скриншот видео СБУ)

СБУ опубликовала видео с реакцией пленного российского солдата, впервые увидевшего последствия военных преступлений ВС РФ против мирных украинцев.

«В его промытых мозгах была картина „асвабадителей“ и великих „героев“, пока он не увидел зверства рашистов в Украине», — отметили в спецслужбе.

Слушайте подкаст на эту тему

После просмотра видео российский военный не нашел слов, чтобы прокомментировать увиденное и выглядел довольно растерянно, однако, насколько это искренне, говорить сложно.

Знаєте, як виглядає російський окупант, який побачив всі жахи «руZZкого міра» в Україні?



У його промитих мізках була картина «асвабадітєлєй» і великих «героїв», аж поки він не побачив звірств рашистів в Україні ⬇️ pic.twitter.com/6i5C9SUM8M — СБ України (@ServiceSsu) March 17, 2022

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.