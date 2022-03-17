СБУ показала реакцию российского солдата, впервые увидевшего военные преступлений РФ в Украине — видео

17 марта, 14:56
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Пленный россиянин не нашел слов, чтобы прокомментировать увиденное (Фото:Скриншот видео СБУ)

Пленный россиянин не нашел слов, чтобы прокомментировать увиденное (Фото:Скриншот видео СБУ)

СБУ опубликовала видео с реакцией пленного российского солдата, впервые увидевшего последствия военных преступлений ВС РФ против мирных украинцев.

«В его промытых мозгах была картина „асвабадителей“ и великих „героев“, пока он не увидел зверства рашистов в Украине», — отметили в спецслужбе.

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После просмотра видео российский военный не нашел слов, чтобы прокомментировать увиденное и выглядел довольно растерянно, однако, насколько это искренне, говорить сложно.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Российские военные Военные преступления Война России против Украины

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