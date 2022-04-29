«Россия конкретно стухает»: солдат РФ рассказал о целых ангарах с телами сослуживцев — аудиоперехват

29 апреля, 10:46
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По словам оккупанта, тела российских солдат складывают стопками (Фото:ВСУ)

По словам оккупанта, тела российских солдат складывают стопками (Фото:ВСУ)

Потери российских войск в Украине настолько велики, что военное руководство РФ использует для хранения тел убитых солдат ангары.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом в телефонном разговоре, аудиоперехват которого обнародовала СБУ, сообщил один из оккупантов.

«Честно сказать, Россия конкретно стухает… Здесь, короче, прикинь, ангары стоят, там дальше… И пацаны, прикинь, трупы привозят и кидают. Русских солдат. И не знают, кто есть кто. Их же не разбирают. Там по пять по шесть стопок. Битком! Прикинь? Просто не знают, кто есть кто», — рассказал он.

Видео дня
https://twitter.com/ServiceSsu/status/1519935494142017536
https://www.youtube.com/embed/LLUZCEHrWiY
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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