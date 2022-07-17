«Держат в гараже»: российский десантник рассказал, что руководство ВС РФ делает с отказниками

17 июля, 08:35
Российские захватчики пишут рапорта на увольнения, однако их не рассматривают (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские захватчики пишут рапорта на увольнения, однако их не рассматривают (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское военное руководство удерживает под стражей своих солдат, отказавшихся от участия в боевых действиях в Украине, до их возвращения в РФ.

Об этом Настоящему времени сообщил один из оккупантов из 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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По слова ефрейтора Ильи Каминского, десятерых его сослуживцев, отказавшихся выполнять приказы командования, закрыли в гараже.

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«Их держат взаперти в гараже, запирают там снаружи. Кормят раз в день какой-то баландой, завтра отправят в СИЗО», — рассказал он, добавив, что наказанные военные неоднократно писали рапорта на увольнение со службы, однако ни один из них не был рассмотрен.

Кроме того, российское командование запугивает подчиненных жесткими последствиями, рассказывая истории об отказниках, побывавших в комендатуре в оккупированном Луганске.

«Эти восемь человек уже очень сильно хотят в строй. Очень сильно хотят… Они уже готовы с пулеметом на мотоцикле. Я не знаю, что там с ними сделали, что им рассказали, как они им статью описали о невыполнении приказа и так далее, и тому подобное. Я устал уже разговаривать, беседовать, честь вашу защищать… У вас еще есть шанс. Готов одного из вас сейчас взять с собой в комендатуру, чтобы он послушал, что же им такого рассказали и что им грозит, что они все восемь очень сильно захотели обратно сюда в строй», — заявил полковник Агафонов, запись разговора которого с солдатами оказалась в распоряжении журналистов.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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