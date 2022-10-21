ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 во время воздушной тревоги в Николаевской области — Ким

21 октября, 17:10
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Су-25 (Фото:Генштаб ВСУ/Twitter)

Су-25 (Фото:Генштаб ВСУ/Twitter)

Украинские силы во время воздушной тревоги в пятницу, 21 октября, сбили российский Су-25.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

«Во время тревоги минус вражеский Cу-25. Нефиг шастать», — написал он.

Дополнено 17:40. В воздушном командовании Юг уточнили, что самолет сбили приблизительно в 16:00, в Баштанском районе Николаевской области. Это сделало подразделение зенитной ракетной Одесской бригады.

Видео дня

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/8077464598995597

Всего по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 269 самолетов и 243 вертолета.

https://www.youtube.com/embed/w9-xaZrO_Ps
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Су-25 Штурмовики

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