Россия запустила на Киев шахед с агитационными листовками и фишинговым QR-кодом — Мадяр показал фото

4 ноября, 19:51
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Российский дрон «Шахед» нес на Киев листовки с QR-кодом, ведущим на фишинговую страницу (Фото: Генштаб ВСУ)

Российский дрон «Шахед» нес на Киев листовки с QR-кодом, ведущим на фишинговую страницу (Фото: Генштаб ВСУ)

Российский дрон Shahed, летевший на Киев, нёс агитационные листовки с QR-кодом.

Об этом в среду, 4 ноября, сообщил в Facebook командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

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По его словам, код на листовках ведет на фишинговую страницу. Через нее могут украсть данные пользователя или заразить смартфон вирусом.

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Российские агитационные листовки, ведущие на фишинговую страницу (Фото: Мадяр / Facebook)
Российские агитационные листовки, ведущие на фишинговую страницу / Фото: Мадяр / Facebook
Листовки с размытым QR-кодом, которые нес «Шахед», сбитый у позиций 427-й бригады ССО (Фото: Мадяр / Facebook)
Листовки с размытым QR-кодом, которые нес «Шахед», сбитый у позиций 427-й бригады ССО / Фото: Мадяр / Facebook

Дрон сбили вечером 4 ноября возле позиций 427-й отдельной бригады СБС Рарог. Вместе с боевой частью он нёс пачку листовок.

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Бровди призвал не сканировать такие коды, если кто-то найдет листовку. На опубликованных фотографиях он намеренно размыл QR-код.

2 ноября Флеш сообщил, что над Киевом развернули защитный купол из средств радиоэлектронной борьбы. Он призван препятствовать связи российских операторов с реактивными шахедами, которыми управляют дистанционно. По его словам, эту операцию готовили несколько недель.

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В ночь на 1 ноября Россия предприняла массированную атаку шахедами с бензиновыми двигателями, задействовав их в количестве нескольких десятков. По словам внештатного советника президента по технологическим вопросам Сергея Бескрестнова (Флеш), из-за сплошной облачности россияне рассчитывали затруднить экипажам дронов-перехватчиков поиск целей.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Война России против Украины шахеды Силы беспилотных систем Роберт Бровди

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