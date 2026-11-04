Россия запустила на Киев шахед с агитационными листовками и фишинговым QR-кодом — Мадяр показал фото
Российский дрон «Шахед» нес на Киев листовки с QR-кодом, ведущим на фишинговую страницу (Фото: Генштаб ВСУ)
Российский дрон Shahed, летевший на Киев, нёс агитационные листовки с QR-кодом.
Об этом в среду, 4 ноября, сообщил в Facebook командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.
По его словам, код на листовках ведет на фишинговую страницу. Через нее могут украсть данные пользователя или заразить смартфон вирусом.
Дрон сбили вечером 4 ноября возле позиций 427-й отдельной бригады СБС Рарог. Вместе с боевой частью он нёс пачку листовок.
Бровди призвал не сканировать такие коды, если кто-то найдет листовку. На опубликованных фотографиях он намеренно размыл QR-код.
2 ноября Флеш сообщил, что над Киевом развернули защитный купол из средств радиоэлектронной борьбы. Он призван препятствовать связи российских операторов с реактивными шахедами, которыми управляют дистанционно. По его словам, эту операцию готовили несколько недель.
В ночь на 1 ноября Россия предприняла массированную атаку шахедами с бензиновыми двигателями, задействовав их в количестве нескольких десятков. По словам внештатного советника президента по технологическим вопросам Сергея Бескрестнова (Флеш), из-за сплошной облачности россияне рассчитывали затруднить экипажам дронов-перехватчиков поиск целей.