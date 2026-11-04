Российский дрон «Шахед» нес на Киев листовки с QR-кодом, ведущим на фишинговую страницу (Фото: Генштаб ВСУ)

Российский дрон Shahed, летевший на Киев , нёс агитационные листовки с QR-кодом.

Об этом в среду, 4 ноября, сообщил в Facebook командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

По его словам, код на листовках ведет на фишинговую страницу. Через нее могут украсть данные пользователя или заразить смартфон вирусом.

Реклама

Российские агитационные листовки, ведущие на фишинговую страницу / Фото: Мадяр / Facebook

Листовки с размытым QR-кодом, которые нес «Шахед», сбитый у позиций 427-й бригады ССО / Фото: Мадяр / Facebook

Дрон сбили вечером 4 ноября возле позиций 427-й отдельной бригады СБС Рарог. Вместе с боевой частью он нёс пачку листовок.

Бровди призвал не сканировать такие коды, если кто-то найдет листовку. На опубликованных фотографиях он намеренно размыл QR-код.

2 ноября Флеш сообщил, что над Киевом развернули защитный купол из средств радиоэлектронной борьбы. Он призван препятствовать связи российских операторов с реактивными шахедами, которыми управляют дистанционно. По его словам, эту операцию готовили несколько недель.

В ночь на 1 ноября Россия предприняла массированную атаку шахедами с бензиновыми двигателями, задействовав их в количестве нескольких десятков. По словам внештатного советника президента по технологическим вопросам Сергея Бескрестнова (Флеш), из-за сплошной облачности россияне рассчитывали затруднить экипажам дронов-перехватчиков поиск целей.