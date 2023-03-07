Украинские защитники сбили российский самолет Су-25 и восемь дронов разных типов — Генштаб 7 марта, 07:25 Силы обороны Украины сбили российский самолет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки Силы обороны Украины сбили вражеский самолет Су-25 и еще восемь дронов различных типов, кроме беспилотников Shahed.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 7 марта.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения противника, два средства противовоздушной обороны, артиллерийское подразделение на огневых позициях, склад боеприпасов и радиолокационную станцию оккупантов.

3 марта в Воздушных силах сообщили, что зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования Восток сбили российский истребитель Су-34 возле оккупированного Енакиево.