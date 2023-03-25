Пограничники показали, как российский самолет бомбит гражданское население в Донецкой области — видео

25 марта, 11:10
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Российский самолет бомбит гражданское население (Фото:dpsu.gov.ua)

Российский самолет бомбит гражданское население (Фото:dpsu.gov.ua)

Пограничники Луганского отряда зафиксировали, как самолет российских оккупантов сбрасывает шесть бомб на один из населенных пунктов Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в пятницу, 24 марта.

В ведомстве заявили, что, не имея успехов на поле боя с Силами обороны Украины, подлый враг уже традиционно направил свой удар на мирных граждан.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=0Lqy7zaLjw8
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24 марта российские оккупанты применили ракеты Х-59 на юге, авиабомбы в Сумской области, дроны Shahed на севере, а также нанесли удар по Кривому Рогу.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ночью мобильным огневым группам трудно обнаруживать воздушные цели.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Бомбардировка Война России против Украины

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