Осталась только дверь: российская ракета полностью уничтожила WINETIME в Запорожье 7 октября, 19:49 WINETIME

6 октября в результате массированного обстрела Запорожья был полностью разрушен магазин и склад WINETIME в Запорожье.

«Они разрушили магазин, но не разрушили его душу. Ведь душа магазина — это наши люди. Благодаря им маркет работал с первых дней войны и продолжал работать по сей день. К счастью, никто из наших сотрудников не пострадал. Мы помним, как всей командой пытались максимально сохранить исторический фасад здания и очень радовались открытию, потому что переехали в центр. И верим, что скоро сможем все отстроить, и в мирном Запорожье появится новый WINETIME» — прокомментировала директор маркета Задыракина Юлия.

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Фото: WINETIME

Фото: WINETIME

Уничтожено 100% площади магазина WINETIME, подсчеты по общим убыткам делаются. Территория маркета занимала 160 кв. м, где хранились продукты, вино, пиво и крепкие напитки, аксессуары для дома и декор.

WINETIME присоединится к помощи пострадавшим в доме, а также собирает средства на восстановление.