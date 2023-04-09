«Это г*нище, а не оружие». Российский пропагандист хотел протестовать шведский гранатомет, но получил отдачу прямо по лицу — видео 9 апреля, 21:18 Российский пропагандист хотел протестовать шведский гранатомет AT4, но что-то пошло не по плану (Фото:Скриншот с видео)

Российский пропагандист решил протестовать шведский гранатомет AT4, но что-то пошло не по плану.



Эпическое видео завирусилось в соцсетях.

Пропагандист решил узнать, «что будет, если попытаться из шведского гранатомета АТ-4 выстрелить так же, как мы это делаем из РШГ-2 и РПГ-26?».

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Он взял гранатомет на правое плечо, выстрелил и, не держа надежно оружие, мгновенно получил отдачу по лицу.

«Натовское оружие — это г*нище», — заключил пропагандист, оказавшийся лежащим на земле в результате неудачной стрельбы.