«Это г*нище, а не оружие». Российский пропагандист хотел протестовать шведский гранатомет, но получил отдачу прямо по лицу — видео

9 апреля, 21:18
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Российский пропагандист хотел протестовать шведский гранатомет AT4, но что-то пошло не по плану (Фото:Скриншот с видео)

Российский пропагандист хотел протестовать шведский гранатомет AT4, но что-то пошло не по плану (Фото:Скриншот с видео)

Российский пропагандист решил протестовать шведский гранатомет AT4, но что-то пошло не по плану.

Эпическое видео завирусилось в соцсетях.

Пропагандист решил узнать, «что будет, если попытаться из шведского гранатомета АТ-4 выстрелить так же, как мы это делаем из РШГ-2 и РПГ-26?».

Видео дня

Он взял гранатомет на правое плечо, выстрелил и, не держа надежно оружие, мгновенно получил отдачу по лицу.

«Натовское оружие — это г*нище», — заключил пропагандист, оказавшийся лежащим на земле в результате неудачной стрельбы.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1645100491141947393?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg
Редактор: София Лазарова

Теги:   НАТО Гранатомет Российская пропаганда Война России против Украины оружие для Украины

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