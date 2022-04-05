Новый фейл РФ: российский пропагандист ради фейкового сюжета пошел прямо по «минному полю» — видео 5 апреля, 11:58 Цей матеріал також доступний українською Пропаганда РФ пытается убедить, что ВС РФ в Украине занимаются «гуманитарными вопросами» (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

Кремлевская пропаганда отметилась новым позорным фейлом, пытаясь снять очередной пропагандистский сюжет о ВС РФ.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

На этот раз они решили убедить своих зрителей, что российские военные, вторгшиеся в Украину, занимаются там якобы «решением гуманитарных вопросов».

Видео дня

Для этого несколько солдат сделали вид, будто они заняты «разминированием» территории, пустив при этом впереди себя оператора.

Несмотря на такую халатность, российский пропагандист так и не подорвался, что говорит о том, что данный сюжет, как и множество других, оказался всего лишь плохо организованной постановкой.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.