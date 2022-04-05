Новый фейл РФ: российский пропагандист ради фейкового сюжета пошел прямо по «минному полю» — видео
Пропаганда РФ пытается убедить, что ВС РФ в Украине занимаются «гуманитарными вопросами» (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)
Кремлевская пропаганда отметилась новым позорным фейлом, пытаясь снять очередной пропагандистский сюжет о ВС РФ.
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На этот раз они решили убедить своих зрителей, что российские военные, вторгшиеся в Украину, занимаются там якобы «решением гуманитарных вопросов».
Для этого несколько солдат сделали вид, будто они заняты «разминированием» территории, пустив при этом впереди себя оператора.
Несмотря на такую халатность, российский пропагандист так и не подорвался, что говорит о том, что данный сюжет, как и множество других, оказался всего лишь плохо организованной постановкой.
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