«Связи нет»: российский пропагандист подтвердил, что самарский и башкирский СОБР в Балаклее попал в окружение 7 сентября, 11:55 В Генштабе ВСУ наступление на Балаклею не комментируют (Фото:google.com/maps)

Известный в кругах сторонников российской агрессии против Украины кремлевский пропагандист Юрий Котенок подтвердил, что находившийся в Балаклее самарский и башкирский СОБР попал в окружение ВСУ.

По его слова, связаться с оккупантами сейчас невозможно, что может свидетельствовать об их уничтожении или захвате в плен.

«Подтверждаю окружение сводных отрядов самарского и башкирского СОБРов в городской черте Балаклеи. Вчера связь с парнями была, сегодня нет», — написал Котенок в среду, 7 сентября, у себя в Telegram-канале.

Видео дня

Кроме того, он заявил, что украинская армия в Харьковской области ведет наступление сразу на двух направлениях — на Купянск и на Изюм.

«Продвижение на Изюм создает не только угрозу штабу группировки ВС РФ на этом направлении, но и выходу в тыл нашим войскам на славянском направлении. Именно поэтому здесь противник пытается газовать», — добавил пропагандист.

Инфографика: t.me/voenkorKotenok

В то же время в Генштабе ВСУ сообщения о боях за Балаклею пока официально не комментировали.

Тем временем ВСУ продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.