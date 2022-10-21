Российский пропагандист Клоков был ликвидирован в машине, угнанной у украинских журналистов 21 октября, 15:53 Олег Клоков был ликвидирован в результате удара по переправе в Херсоне (Фото:Михаил Сваричевский/Facebook)

Ликвидированный во временно оккупированном РФ Херсоне кремлевский пропагандист Олег Клоков во время ракетного удара ВСУ находился в микроавтобусе, который был угнан у украинских журналистов.

Об этом рассказал в соцсетях менеджер местного филиала Суспільного Михаил Сваричевский.

«Подтверждаю, что это угнанный автотранспорт Суспільне.Херсон. Учитывая долгий срок оккупации, это не новость для нас… На движимых объектах компании (техника, автотранспорт) были установлены скрытые GPS-трекеры», — написал он на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

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О ликвидации Клокова в пятницу, 21 октября, сообщили прокремлевские Telegram-каналы.

Ранее он работал на Первом канале, Москва 24 и Russia Today, а на захваченную РФ территорию Украины прибыл «развивать телеканал Таврия».

Очередной удар по Антоновскому мосту, в результате которого погиб пособник кремлевского режима, был нанесен ночью, когда в городе действовал введенный оккупантами комендантский час, поэтому распространяемая РФ информация о якобы гибели мирных жителей — не соответствует действительности.

О новом ракетном обстреле Херсона стало известно на фоне сообщений об вывозе из города местных коллаборантов и подготовке отступления российских войск.

Напомним, что после уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр группировка ВС РФ, находящаяся в этом регионе, оказалась в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.