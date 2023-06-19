Большие потери и голод. Российский пленный рассказал об ужасной ситуации в армии РФ под Бахмутом — видео

19 июня, 14:11
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Российский пленный (Фото:https://t.me/osirskiy)

Российский пленный (Фото:https://t.me/osirskiy)

Российский пленный рассказал об ужасной ситуации в армии РФ под Бахмутом, в частности, речь идет о больших потерях и голоде.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram в понедельник, 19 июня.

«Это Сержа Денис Николаевич, 1971 года рождения из 269 отдельного стрелкового батальона. Он сам из Горловки», — сказано в сообщении.

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На видео пленный рассказал об обеспечении старыми советскими шлемами, недостатке боеприпасов на позициях, о голоде из-за плохого продовольственного обеспечения, больших потерях в российских оккупационных войсках, страхе за семью и том, как оказался в плену.

«Первые дни вообще голодали, потом немного наладилось, но совсем плохо. Много гибнет людей, зачем оно надо всем… Бросайте, ребята, оружие, хватит воевать», — сказал он.

Генштаб ВСУ сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 630 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 220 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пленные Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

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