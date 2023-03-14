Оккупанты держат в плену более 500 жителей Запорожской области — мэр Мелитополя

14 марта, 16:24
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Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В российском плену находятся более 500 жителей Запорожской области, среди которых около 50 госслужащих.

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров во время брифинга.

«Сегодня в плену с временно оккупированной Запорожской области находится более 500 человек», — сказал он.

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Он уточнил, что оккупанты также держат в плену «не более 50 служащих, работников органов местного самоуправления».

Также, по его данным, оккупанты начали перевозить пленных с одного места на другое.

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«Раньше большое количество пленных находилось возле Васильевки. Эти были те пленные, которых, якобы, депортировали, но на самом деле их садили в окопы и заставляли работать, как рабов. Сейчас их массово везут в оккупированные Мелитополь и Крым», — отметил он.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что около 40% граждан Украины в российском плену — это гражданские лица.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Войска РФ Плен Пленный

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