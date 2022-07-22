«Диктаторы такое любят»: российский оппозиционер назвал сакральную дату, когда Путин может объявить о «победе» 22 июля, 09:53 Гарри Каспаров уверен, что на реальную победу в войне Владимир Путин уже не рассчитывает (Фото:Kremlin via REUTERS)

Российский оппозиционер Гарри Каспаров считает, что глава кремлевского режима Владимир Путин может объявить о «победе» в войне с Украиной в день своего рождения.

Об этом он сказал в интервью шеф-редактору Обозревателя Оресту Сохару.

«Я почти уверен, что к 7 октября, к путинскому юбилею — диктаторы очень любят юбилеи, 70 лет, я думаю что под эту дату запланировано оглашение «победы», — заявил Каспаров.

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В то же время он отметил, что это будет чисто символическим шагом, поскольку реально выиграть в войне с Украиной, добившись поставленных ранее задач по ее полному захвату и насильственной смене политического руководства, у РФ не выйдет.

«Думаю, что там завладел определенный здравый смысл, что выиграть войну в том объеме, в котором они планировали, не удается, значит, нужно зафиксировать территориальные приобретения, окопаться и вести переговоры с позиции силы, как считает Путин», — добавил оппозиционер.

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