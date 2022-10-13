«Весь фронт назад отступает». Российский оккупант заявил о нехватке артиллерии и отступлении с позиций — перехват ГУР

13 октября, 15:43
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант заявил про отступление с позиций и рассказал о нехватке артиллерии, перехват разговора опубликовало ГУР в Youtube.

«Хули, отступаем тут, на*уй, через день. Бл*ть, ни логистики, ничего нет. У*ропы е*ашат», — сказал он собеседнику.

По словам оккупанта, они уже «отдали 15 километров».

«Весь фронт назад отступает, на*уй. Хо*лы давят, пи*дят», — сказал он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=0Ix6v2QQwWc

Оккупант заявил, что им не хватает артиллерии.

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«Недостаточно видимо, если нам не дают башки поднять. Они ху*рят со всего: танки, грады, ураганы, самолеты, вертолеты, минометы, гаубицы — у них е*ашат такие, что половина лесопилки подлетает», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=KgqqyhAKVyw&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка Фронт Война России против Украины

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