«Преступный приказ выполнил». Попавший в плен российский оккупант заявил, что знал, что сбрасывает бомбы на жилые дома

11 марта, 16:52
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Максим Криштоп (Фото:Скриншот/Интерфакс-Украина)

Максим Криштоп (Фото:Скриншот/Интерфакс-Украина)

Попавший в плен российский летчик Максим Криштоп заявил, что он понимал, что целью атаки были жилые дома и мирные люди, но несмотря на это, бомбы сбросил.

«Третий мой боевой полет был 6 марта. На борту было четыре тонны фугасных авиационных бомб. При выполнении боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди, но преступный приказ выполнил», — сказал он на пресс-конференции.

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По его словам, после этого он был сбит ПВО Украины и взят в плен военными Нацгвардии.

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«Если бы нас не сбили, то мы бы продолжили выполнять приказы, потому что мы военные люди», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Бомбы Война России против Украины

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