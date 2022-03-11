«Преступный приказ выполнил». Попавший в плен российский оккупант заявил, что знал, что сбрасывает бомбы на жилые дома 11 марта, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Максим Криштоп (Фото:Скриншот/Интерфакс-Украина)

Попавший в плен российский летчик Максим Криштоп заявил, что он понимал, что целью атаки были жилые дома и мирные люди, но несмотря на это, бомбы сбросил.

«Третий мой боевой полет был 6 марта. На борту было четыре тонны фугасных авиационных бомб. При выполнении боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди, но преступный приказ выполнил», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, после этого он был сбит ПВО Украины и взят в плен военными Нацгвардии.



«Если бы нас не сбили, то мы бы продолжили выполнять приказы, потому что мы военные люди», — сказал он.

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