«Чеченская и афганская — ясельки». Российский оккупант сравнил нынешнюю войну с предыдущими — перехват ГУР 27 июля, 14:20 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант заявил, что чеченская и афганская войны — это «ясельки», если их сравнивать с войной России против Украины, об этом свидетельствует телефонный разговор, перехваченный ГУР и опубликованный в Youtube.

Оккупант рассказал жене о своем негативном отношении к российским властям и военному командованию. Он приводит пример пребывания на фронте чеченского батальона Восток: «Приехали, получили… (взбучку) и уехали. Все. Неделя».

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В ответ жена рассказывает о последних новостях.

«Ростовскую часть разгромили. Там практически ничего не осталось. И сейчас туда набор очень велик. Всех подряд берут. Контракт всем пытаются подписать. Потому что практически разгромили всю часть», — сказала она.



Российский оккупант заявил, что «здесь вообще пи*дец», а «чеченская и афганская (войны) — ясельки».

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