Подписал договор о хранении. Оккупант сам задокументировал кражу картин из Херсонского областного краеведческого музея 2 апреля, 16:05 Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Оккупант сам задокументировал кражу картин из Херсонского областного краеведческого музея, подписав договор об их хранении.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram.

«Очевидное – невероятное. Или как российский оккупант самостоятельно документирует собственные преступления, тем самым помогая международным судам», — написал он.

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В частности, он процитировал российский документ, согласно которому «1 апреля 2023 г. Министерством культуры Херсонской области и директором Симферопольского Центрального музея Тавриды Малыгиным Андреем Витальевичем был подписан договор о хранении ранее эвакуированных картин Херсонского областного краеведческого музея».

Соболевский отметил, что под эвакуацией подразумевается ограбление культурных ценностей Херсонской области во время бегства захватчиков из города под давлением Сил обороны Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия полностью разграбила херсонские музеи.

С 31 октября по 3 ноября оккупанты в Херсоне отвезли в художественный музей имени Алексея Шовкуненко три-четыре десятка человек, которые выносили произведения искусства и оргтехнику. Для их перевозки использовались фуры и школьные автобусы. Как отмечалось, картины не упаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в тряпки.