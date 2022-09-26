Перепуганный российский военный разрыдался при виде украинских десантников — видео

26 сентября, 15:32
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Пленный оккупант утверждал, что якобы не хотел на войну против Украины (Фото:Скриншот t.me/AFUStratCom)

Пленный оккупант утверждал, что якобы не хотел на войну против Украины (Фото:Скриншот t.me/AFUStratCom)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео с российским захватчиком, который при виде украинских военных так испугался, что сразу же начал рыдать.

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По словам перепуганного пленного, он прибыл из РФ пару недель назад, и якобы пытался сразу же вернуться домой, но военное руководство ему этого не позволило.

«Семенов Григорий Витальевич. 21 год. Город Тольятти, Самарская область… Я сразу, как попал, пытался обратно. Не пускали», — расплакался оккупант.

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Тем временем в РФ проходит мобилизация граждан для отправки в Украину новой партии пушечного мяса, объявленная главой кремлевского режима Владимиром Путиным 21 сентября.

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По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за бегущих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди.

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В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Десантники Пленные Российские военные Война России против Украины

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