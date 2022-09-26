Перепуганный российский военный разрыдался при виде украинских десантников — видео 26 сентября, 15:32 Пленный оккупант утверждал, что якобы не хотел на войну против Украины (Фото:Скриншот t.me/AFUStratCom)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео с российским захватчиком, который при виде украинских военных так испугался, что сразу же начал рыдать.

По словам перепуганного пленного, он прибыл из РФ пару недель назад, и якобы пытался сразу же вернуться домой, но военное руководство ему этого не позволило.

«Семенов Григорий Витальевич. 21 год. Город Тольятти, Самарская область… Я сразу, как попал, пытался обратно. Не пускали», — расплакался оккупант.

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Тем временем в РФ проходит мобилизация граждан для отправки в Украину новой партии пушечного мяса, объявленная главой кремлевского режима Владимиром Путиным 21 сентября.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за бегущих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

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