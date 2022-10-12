«Мы в окружении». Российский оккупант рассказал об обстановке на линии фронта — перехват ГУР

12 октября, 15:27
Поделиться:
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант, который находится на Херсонском направлении, заявил своему собеседнику, что ВСУ отбросили их еще на 15 километров назад, перехват разговора опубликовало ГУР в Youtube.

"Еще на 15 километров назад отбросили. Мы же стоим на*уй, понимаешь, а фланги пробивают — они, с*ка, откатываются, на*уй. Мы в окружении», – сказал он.

По словам оккупанта, они отступают.

Видео дня

"Все хорошо, все за*бись, жив-здоров, отступаем", - сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=7fiSIFCuF28

Собеседник переспросил у оккупанта по поводу отступления.

Читайте также:
Что задумали два диктатора. Нападет ли Лукашенко и решится ли Путин применить ядерное оружие. Интервью с Олегом Ждановым

«Да пи*дец, на*уй. За*рочили нас», - сказал он.

Также военный РФ спросил, что говорит российский диктатор Путин и обозвал его га*доном.

12 октября бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили поселок Красное в Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=m0OjiKLp-CU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка Херсонская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X