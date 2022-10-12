«Мы в окружении». Российский оккупант рассказал об обстановке на линии фронта — перехват ГУР 12 октября, 15:27 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант, который находится на Херсонском направлении, заявил своему собеседнику, что ВСУ отбросили их еще на 15 километров назад, перехват разговора опубликовало ГУР в Youtube.

"Еще на 15 километров назад отбросили. Мы же стоим на*уй, понимаешь, а фланги пробивают — они, с*ка, откатываются, на*уй. Мы в окружении», – сказал он.

По словам оккупанта, они отступают.

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"Все хорошо, все за*бись, жив-здоров, отступаем", - сказал он.

Собеседник переспросил у оккупанта по поводу отступления.

«Да пи*дец, на*уй. За*рочили нас», - сказал он.

Также военный РФ спросил, что говорит российский диктатор Путин и обозвал его га*доном.

12 октября бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили поселок Красное в Херсонской области.