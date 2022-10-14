«Каждый день 200-е, 300-е». Российский военный, который находится в Донецкой области, рассказал о потерях — перехват ГУР

14 октября, 15:36
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский военный, который находится в Донецкой области, рассказал о потерях, перехват разговора опубликовало ГУР в Youtube.

«Минометы ху*чат там туда-сюда, каждый день 200-е, 300-е», — сказал он.

Собеседник уточнил, идет ли речь о российских военных.

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«Да, до*уя. Вчера так вообще перерезали, на*уй, 18 наших человек, бл*ть, такие дела. Ну зашли „по-тихой“, фишка не сработала» — сказал он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=8Uf652NlAEc

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 64 300 своих военных, за минувшие сутки — 500.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

https://www.youtube.com/watch?v=jvbFvm_Bu_8&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Разведка Война России против Украины

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