«Каждый день 200-е, 300-е». Российский военный, который находится в Донецкой области, рассказал о потерях — перехват ГУР
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российский военный, который находится в Донецкой области, рассказал о потерях, перехват разговора опубликовало ГУР в Youtube.
«Минометы ху*чат там туда-сюда, каждый день 200-е, 300-е», — сказал он.
Собеседник уточнил, идет ли речь о российских военных.
«Да, до*уя. Вчера так вообще перерезали, на*уй, 18 наших человек, бл*ть, такие дела. Ну зашли „по-тихой“, фишка не сработала» — сказал он.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 64 300 своих военных, за минувшие сутки — 500.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.