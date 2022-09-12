«Вплотную ху*чат прям». Российский военный рассказал о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области — перехват ГУР

12 сентября, 09:58
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Українські військові (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Українські військові (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российский оккупант рассказал о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области, перехват его разговора опубликовало ГУР в Telegram.

«Пи*дец. Какое на*уй возвращение? Ты новости читаешь? Ну нам даже спину тормознули, у нас сегодня один 300-тый. Они вплотную ху*чат уже прям. В смысле вот впереди у пацанов стоят, уже между ними в тыл зашли там, через посты проходят», — сказал он.

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Оккупант заявил, что у них нет связи и много погибших.

«Связи нету, ни*уя нету. Е*ать. Мы каждый день ездим, я каждый день езжу заряжаю батарейки и каждый день проезжаю мимо военных медиков и там постоянно мешки-мешки-мешки», — сказал он.

По его словам, украинцы угнали у них «шесть уралов».

«Нам уже смс приходят: «Сдавайтесь», — сказал он.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области оставалось 50 км.

Местные власти сообщили о бегстве армии РФ из Казачьей Лопани. Также накануне украинский флаг развернули над Изюмом. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупанты попали там в котел.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и частично Купянска. Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-yoNEsOyig&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьковская область Контрнаступление Война России против Украины

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