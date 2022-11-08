«Все, что говорят по телеку — не верь». Российский оккупант заявил, что у армии РФ нет обеспечения, а начальство их бросило — перехват ГУР 8 ноября, 10:48 Российский военный (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российский оккупант заявил, что у армии РФ нет никакого обеспечения, а начальство их бросило, перехват разговора опубликовало ГУР во вторник, 8 ноября в Facebook.

По словам оккупанта, он находится в Луганской области и за 800 метров от него стоят ВСУ, которые «бомбят постоянно».

«Все, что говорят по телеку — не верь. Все просто пи*дец здесь. Начальство нас бросило», — сказал он.

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Российски военный заявил, что из обеспечения у них одна бутылка воды на восьмерых и два сухпая на восьмерых.

«Техники нет, технику всю врывают», — сказал он.

По словам оккупанта, также нет бинокля и ночников.

«Обеспечения никакого», — сказал он.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 77170 своих военных, за минувшие сутки — 710.

