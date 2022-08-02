«Мама, обменяй меня»: пленный оккупант расплакался во время допроса — видео
Чтобы выжить, оккупант решил сдаться ВСУ (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)
Украинские военные показали допрос пленного оккупанта, начавшего рыдать, вспоминая, как его отправило на убой собственное командование.
Соответствующее видео было опубликовано во вторник, 2 августа, в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.
Как сообщается, на нем запечатлен Николай Камбура 2000 года рождения, который сдался в плен в районе поселка Соледара Бахмутского района Донецкой области.
По словам солдата, командование послало его вместе с другими «мобилизованными» на оккупированных территориях через минные заграждения как пушечное мясо, в связи с чем он дезертировал и направился к блокпосту ВСУ.
«Мама, брат, сестра, поменяйте меня на пленного украинской армии. Поменяйте меня, пожалуйста», — расплакался захватчик, уверяя, что подписать контракт его «заставили».
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