«Мама, обменяй меня»: пленный оккупант расплакался во время допроса — видео

2 августа, 16:54
Чтобы выжить, оккупант решил сдаться ВСУ (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Чтобы выжить, оккупант решил сдаться ВСУ (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Украинские военные показали допрос пленного оккупанта, начавшего рыдать, вспоминая, как его отправило на убой собственное командование.

Соответствующее видео было опубликовано во вторник, 2 августа, в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.

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Как сообщается, на нем запечатлен Николай Камбура 2000 года рождения, который сдался в плен в районе поселка Соледара Бахмутского района Донецкой области.

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По словам солдата, командование послало его вместе с другими «мобилизованными» на оккупированных территориях через минные заграждения как пушечное мясо, в связи с чем он дезертировал и направился к блокпосту ВСУ.

«Мама, брат, сестра, поменяйте меня на пленного украинской армии. Поменяйте меня, пожалуйста», — расплакался захватчик, уверяя, что подписать контракт его «заставили».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Российские военные Допрос Война России против Украины

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