Российский оккупант получил пожизненное за расстрел автомобиля с семьей в Черниговской области

27 апреля, 15:37
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Российский оккупант получил пожизненное за расстрел семьи в Черниговской области (Фото:Офис генпрокурора)

Российский оккупант получил пожизненное за расстрел семьи в Черниговской области (Фото:Офис генпрокурора)

В Черниговской области суд вынес приговор военнослужащему Вооруженных сил РФ, расстрелявшему автомобиль с семьей.

Как сообщил Офис генерального прокурора, военный признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, и приговорен к пожизненному заключению.

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Судебное разбирательство состоялось в порядке специального разбирательства. Это означает, что обвиняемый не присутствовал на нем. Очевидно, сейчас неизвестно, где он находится.

Прокурор в суде доказал, что 26 февраля 2022 военнослужащие страны-агрессора, находясь в центральной части села Крупичполе Прилукского района Черниговской области, остановили гражданский автомобиль. В нем находилась супружеская пара, их дочь и зять.

Обвиняемый вместе с другими военными РФ сразу открыли прицельный огонь по автомобилю и его пассажирам.

Полагая, что все четверо погибли, российские военнослужащие покинули место преступления.

В результате преступных действий одна женщина погибла, другие члены семьи получили телесные повреждения.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Черниговская область Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

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