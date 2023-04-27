Российский оккупант получил пожизненное за расстрел автомобиля с семьей в Черниговской области 27 апреля, 15:37 Российский оккупант получил пожизненное за расстрел семьи в Черниговской области (Фото:Офис генпрокурора)

В Черниговской области суд вынес приговор военнослужащему Вооруженных сил РФ, расстрелявшему автомобиль с семьей.

Как сообщил Офис генерального прокурора, военный признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, и приговорен к пожизненному заключению.



Видео дня

Судебное разбирательство состоялось в порядке специального разбирательства. Это означает, что обвиняемый не присутствовал на нем. Очевидно, сейчас неизвестно, где он находится.



Прокурор в суде доказал, что 26 февраля 2022 военнослужащие страны-агрессора, находясь в центральной части села Крупичполе Прилукского района Черниговской области, остановили гражданский автомобиль. В нем находилась супружеская пара, их дочь и зять.

Обвиняемый вместе с другими военными РФ сразу открыли прицельный огонь по автомобилю и его пассажирам.



Полагая, что все четверо погибли, российские военнослужащие покинули место преступления.

В результате преступных действий одна женщина погибла, другие члены семьи получили телесные повреждения.