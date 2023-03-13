Под Купянском задержали российского оккупанта, он скрывался в заброшенных домах почти полгода 13 марта, 17:12 После деоккупации Харьковской области военный РФ скрывался в заброшенных домах на территории Украины (Фото:НПУ)

В понедельник, 13 марта, в Купянске-Узловом Харьковской области задержали российского военного, который скрывался в заброшенных домах после деоккупации региона украинской армией в сентябре 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе полиции, оккупант оказался жителем Московской области РФ. Его задержал наряд батальона полиции особого назначения из состава сводного отряда в Луганской области.

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При проверке выяснилось, что он военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ. Задержанный рассказал, что после того, как ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района.

Для выяснения всех обстоятельств пребывания военнослужащего России на территории Украины его доставили в Купянский отдел полиции.

Украинские военные освободили Купянск-Узловой от оккупационных войск РФ 27 сентября во время контрнаступления в Харьковской области. ВСУ удалось деоккупировать почти весь регион.