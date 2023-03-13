Под Купянском задержали российского оккупанта, он скрывался в заброшенных домах почти полгода

13 марта, 17:12
Поделиться:
После деоккупации Харьковской области военный РФ скрывался в заброшенных домах на территории Украины (Фото:НПУ)

После деоккупации Харьковской области военный РФ скрывался в заброшенных домах на территории Украины (Фото:НПУ)

В понедельник, 13 марта, в Купянске-Узловом Харьковской области задержали российского военного, который скрывался в заброшенных домах после деоккупации региона украинской армией в сентябре 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе полиции, оккупант оказался жителем Московской области РФ. Его задержал наряд батальона полиции особого назначения из состава сводного отряда в Луганской области.

Видео дня

При проверке выяснилось, что он военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ. Задержанный рассказал, что после того, как ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района.

Для выяснения всех обстоятельств пребывания военнослужащего России на территории Украины его доставили в Купянский отдел полиции.

Читайте также:

Украинские военные освободили Купянск-Узловой от оккупационных войск РФ 27 сентября во время контрнаступления в Харьковской области. ВСУ удалось деоккупировать почти весь регион.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьковская область Война России против Украины Купянск-Узловой

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X