Под Купянском задержали российского оккупанта, он скрывался в заброшенных домах почти полгода
После деоккупации Харьковской области военный РФ скрывался в заброшенных домах на территории Украины (Фото:НПУ)
В понедельник, 13 марта, в Купянске-Узловом Харьковской области задержали российского военного, который скрывался в заброшенных домах после деоккупации региона украинской армией в сентябре 2022 года.
Как сообщили в пресс-службе полиции, оккупант оказался жителем Московской области РФ. Его задержал наряд батальона полиции особого назначения из состава сводного отряда в Луганской области.
При проверке выяснилось, что он военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ. Задержанный рассказал, что после того, как ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района.
Для выяснения всех обстоятельств пребывания военнослужащего России на территории Украины его доставили в Купянский отдел полиции.
Украинские военные освободили Купянск-Узловой от оккупационных войск РФ 27 сентября во время контрнаступления в Харьковской области. ВСУ удалось деоккупировать почти весь регион.