Российский оккупант и его жена обсудили войну РФ против Украины — перехват ГУР

2 ноября, 12:36
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Российский танк (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский танк (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский оккупант и его жена обсудили войну России против Украины, перехват разговора в среду, 2 ноября опубликовало ГУР в Facebook.

По словам оккупанта, у них нет еды.

«Да ничего нет, пошли у пацанов кусок сала отрезали, поели на троих, пи*дец», — сказал он.

Жена ему в ответ заявила, что он защищает «страну идиотов».

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=847988969690896

«Ты, солнце, страну защищаешь, страну идиотов, бл*ть», — сказала она.

Российский военный не понимает, от чего он «защищает» Россию.

По словам собеседницы оккупанта, он воюет за «путинский кусок земли» и против людей, которые «немилостивы» диктатору.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 73 270 своих военных, за минувшие сутки — 800.

https://www.youtube.com/watch?v=1sp5MzgIt70
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка ГУР Война России против Украины

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