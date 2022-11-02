Российский оккупант и его жена обсудили войну РФ против Украины — перехват ГУР 2 ноября, 12:36 Российский танк (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский оккупант и его жена обсудили войну России против Украины, перехват разговора в среду, 2 ноября опубликовало ГУР в Facebook.

По словам оккупанта, у них нет еды.

«Да ничего нет, пошли у пацанов кусок сала отрезали, поели на троих, пи*дец», — сказал он.

Жена ему в ответ заявила, что он защищает «страну идиотов».

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«Ты, солнце, страну защищаешь, страну идиотов, бл*ть», — сказала она.

Российский военный не понимает, от чего он «защищает» Россию.

По словам собеседницы оккупанта, он воюет за «путинский кусок земли» и против людей, которые «немилостивы» диктатору.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 73 270 своих военных, за минувшие сутки — 800.